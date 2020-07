Napoli-Sassuolo 1-0, risultato e tabellino. Gol di Hysaj

Sfida che ha il sapore di Europa tra Napoli e Sassuolo. Entrambi gli allenatori, Gennaro Gattuso e Roberto De Zerbi, intendono dimenticare le sconfitte subite in settimana (rispettivamente contro Parma e Milan).

La sintesi di Napoli-Sassuolo

Sono bastati solo 8 minuti al Napoli per cercare la rete del vantaggio. In gol va l’uomo che non ti aspetti: Elseid Hysaj. Il nazionale albanese, su assist di Zielinski, ha siglato il suo primo (ed unico) gol in Serie A e lo ha fatto proprio con la maglia azzurra. Insigne al 19′,a tu per tu con Consigli, si divora il gol del possibile 2-0. Lo stesso fa Zielinski che manda di poco fuori il pallone alla sinistra del portiere romagnolo. Al 32′ annullata una rete al Sassuolo: Djuricic era in fuorigioco. Cinque minuti più tardi altra rete annullata agli ospiti, stavolta Traorè era oltre i difensori azzurri e a Djuricic viene negato un altro gol.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ferrari, Marlon, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Traore; Caputo. All. De Zerbi

GOL: 8′ Hysaj (N)

AMMONITI: Berardi (S)