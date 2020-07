Poco prima del match tra Napoli e Sassuolo, l’attaccante dei partenopei Matteo Politano ed il difensore romagnolo, Gian Marco Ferrari, hanno parlato davanti alle telecamere di ‘Dazn‘.

Napoli-Sassuolo, le parole di Politano e Ferrari prima del match

.Mancano pochi minuti prima dell’attesissimo match tra Napoli e Sassuolo. Le telecamere di ‘Dazn‘ hanno intervistato i futuri protagonisti della partita: Gian Marco Ferrari e Matteo Politano. Ecco quanto è stato raccolto dalla nostra redazione. Matteo Politano: “Da quando sono arrivato al Napoli posso dire che sono stato accolto benissimo e spero di rimanere a lungo in questa società. Sassuolo? Devo dire che fa un bellissimo effetto affrontarli nuovamente, ho passato dei bellissimi momenti. Sono legato a tantissimi compagni che militano tutt’ora nel club“.

Gian Marco Ferrari: “Noi come il Barcellona? Devo essere onesto, è un bellissimo complimento quello che ci è stato detto da Gennaro Gattuso. Dimostreremo in campo di essere all’altezza e faremo di tutto per portare a casa la vittoria. Dobbiamo imporre il nostro gioco e cercare di mettere il Napoli in difficoltà“.

