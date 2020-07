Poco prima del match tra Napoli e Sassuolo, sono stati intervistati il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli ed il direttore generale dei neroverdi Giovanni Carnevale.

Le parole di Giuntoli e Carnevale prima del match

Pochi minuti prima del fischio d’inizio tra Napoli e Sassuolo, il direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli ed il direttore generale degli emiliani, Giovanni Carnevale, hanno rilasciato una breve intervista a ‘Dazn‘. Ecco quanto è stato raccolto dalla nostra redazione.

Cristiano Giuntoli: “Un po’ di preoccupazione in questo periodo? Sì, un po’ lo sono. Bisogna onorare tutte le partite. Abbiamo l’obbligo di fare bene, siamo un po’ arrabbiati dalla partita persa contro il Parma. Speriamo sia solo una crisi di passaggio. Koulibaly? In questo momento offerte per il calciatore non ne abbiamo ricevute, anche perché non abbiamo fretta di prendere queste decisioni, valuteremo alla fine della stagione con loro cosa fare. Osimhen? Dobbiamo trovare un accordo di massima con il suo agente, posso solamente dire che è un giocatore che ci interessa“.

Giovanni Carnevale: “La politica della società è sempre quella di valorizzare i giovani e tenere i giocatori più importanti, affinché la squadra possa continuare a crescere. L’obiettivo del club è anche quello di migliorarsi e cercare di trattenere i giocatori più importanti. Perché sono convinto che anche loro vogliano continuare il progetto qui. Boga? E’ ambito da molti club, non solo dal Napoli. E’ presto per parlarne, sicuro rimarrà con noi il prossimo anno. Ma non mi riferisco solo a lui, ma anche ad altri nostri calciatori“.