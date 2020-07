Napoli-Sassuolo 2-0: gol Hysaj e Allan (HIGHLIGHTS VIDEO)

I video degli highlights di Napoli-Sassuolo

Partita ricca di gol al San Paolo. Anche se il risultato finale è di 2-0 per il Napoli. Ci sono stati ben 4 gol annullati per fuorigioco, tutti al Sassuolo. Probabilmente è la prima volta che accade in una partita di calcio. Il primo gol azzurro è stato siglato dal difensore albanese Elseid Hysaj, al 9’, imbeccato ottimamente dal centrocampista polacco Piotr Zielinski. Per il Sassuolo quattro gol annullati: Djuricic (2 volte), Caputo e Berardi. A chiudere la partita ci ha pensato il brasiliano Allan che mette il pallone nell’angolino alla destra di Consigli a recupero inoltrato.

