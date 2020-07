Pioli dopo Milan-Atalanta: “Ibrahimovic? Mi auguro di lavorare ancora con lui”

Milan-Atalanta, Pioli nel post-partita

Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, nel post-partita di Milan-Atalanta, il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli. Ecco le sue parole dopo il pareggio.

Le parole di Stefano Pioli

“Sono sempre stato sereno, ho grande convinzione, siamo il Milan. Dobbiamo cercare di crescere, continuando a fare quello che stiamo facendo da gennaio. Riposiamo un po’ in questo finale di stagione, ma poi avremo le nostre chance. Futuro Ibrahimovic? L’apporto di Zlatan è stato importante, mi auguro di poter lavorare ancora con lui, ma poi vediamo. Che è importante, è fuori discussione, ne sono convinto. Dipenderà da tante cose. Tutti in ogni caso ci siamo sforzati, il merito delle prestazioni è di tutti, non solo di Ibrahimovic. Leao? In allenamento fa molto meglio di quanto vedo in partita, ma vi assicuro che arriverà. Ha un grande potenziale. è entrato bene anche oggi, ma io credo che possa fare di più. Credo che l’anno prossimo dovrà per forza esplodere, per me ha tutto per diventare un giocatore importante“.