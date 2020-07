Milan-Atalanta, Gasperini: “Potevamo vincere. Rigori sbagliati? Diciamo una cosa…”

Milan-Atalanta, Gasperini nel post-partita

Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, nel post-partita di Milan-Atalanta, il tecnico degli orobici, Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole dopo il pareggio.

“Risultato che ci sta, forse potevamo anche vincerla, ma è stata una partita equilibrata con molta fatica e stanchezza. Lucidità e freschezza non è la stessa, ma la squadra è stata brava a reagire. Secondo me siamo andati vicini a vincerla, ma va bene. Maledizione su calci di rigore? Peccato, perché quelli che abbiamo sbagliato erano tutti importanti, Muriel e Malinovskyi sono due ottimi rigoristi. Ma diciamolo che è stato bravo Donnarumma a chiudere la porta. Mbappè? Mi dispiace per l’infortunio, spero non sia nulla di serio. La qualità delle prestazioni in difesa sono buone, anche oggi non era facile contro un attacco così, eppure hanno fatto bene. Ilicic? Non è ancora stabile, vediamo. Ci manca moltissimo, sappiamo le sue qualità, è uno dei più determinanti”.