Lecce, Liverani: “Rossettini difficilmente lo rivedremo in campo”

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato nel corso della consueta intervista pre-partita in vista della gara di domani contro il Bologna che potrebbe essere decisiva nella lotta salvezza del club salentino.

Le parole di Liverani prima del Bologna

“Sappiamo di avere a disposizione un solo risultato, lo sapevamo già dopo la partita contro il Genoa che abbiamo perso. Noi dobbiamo fare il nostro dovere e provare a vincerle tutte: questo deve essere lo spirito non solo per domani. Abbiamo una gara difficile contro il Bologna, due settimane fa loro hanno battuto fuori casa anche l’Inter. Il club emiliano ha un allenatore bravo, preparato… Noi andremo lì con rispetto e l’umiltà di chi sta dietro, ma metteremo in campo tutta la fame che abbiamo”.

Brescia?

“Abbiamo fatto la prima mezzora di grande livello, abbiamo sviluppato il gioco partendo dal portiere. Nel primo tempo la squadra è stata ottima. Abbiamo chiuso avanti di due gol, ma il vantaggio poteva essere più ampio; ad inizio ripresa potevamo pagare il calo ma è andata bene, ora serve attenzione”.

Infortunati?

“Rossettini, che ha avuto qualcosa di unico, è difficile vederlo in campo. Gli altri migliorano ma serve valutare giorno dopo giorno i recuperi. Se avremo recuperato tutti, varrà la pena metterli farli giocare per il nostro obietivo”.

Liverani ha parlato anche della corsa salvezza che oramai include Genoa e Lecce

Genoa?

“Sarebbe un errore se oggi pensassimo ancora agli altri. A noi non interessa quello che fanno quando dobbiamo scendere in campo”.

