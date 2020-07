Juventus, Sarri: “Nessun calo fisico, Pjanic ha già giocato tanto”

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato prima della gara di domani Juventus-Sampdoria, èartota valida per la 36ª giornata di Serie A. La gara andrà in scena a Torino domani sera alle 21:45 all’Allianz Stadium.

Le parole di Sarri

Scudetto?

“Noi in tutte la partite vogliamo vincere, facciamo vediamo la possibilità e la voglia di portare a casa i tre punti e lo faremo anche domani. C’è la volontà di conquistare un grande obiettivo senza perdere la testa, abbiamo ancora tempo fino al 2 agosto, possiamo sempre arrivarci. Domani è una possibilità, dobbiamo giocare come sappiamo mettendo in campo combattività per arrivare all’obiettivo perché come ho sempre detto non conta solo andarci vicino, conta vincere vicino conta zero”.

Calo fisico?

“Io non ho mai parlato di cali fisici, mi avete confuso con un altro allenatore. A Udine abbiamo fatto 11 km”.

Champions?

“Non stiamo facendo nessuna preparazione perché stiamo giocando ogni 72 ore, per una squadra è impossibile prepararsi anche per un’altra competizione che non sia questa in corso. Io penso che la partita di domani la prepareremo in 30-40 minuti domattina perché anche oggi ci saranno alcuni giocatori che dovranno fare alcune cose per recuperare. In questo momento non c’è nessuno che sta lavorando dal punto di vista fisico in maniera mirata. Impossibile avere giocatori che stanno fuori per qualche giorno e può andare fare die lavori particolari”.

Sarri su Pjanic

Pjanic?

“E’ un calciatore che ha fatto 46 partite quest’anno quindi mi sembra che si sia visto. Non l’hai visto nelle ultime due partite per scelta, affrontavamo formazioni fisiche”.

