Juventus: Ronaldo furioso, è stato ingannato

Cristiano Ronaldo non ci sta ed è una furia contro la Juventus e i vertici societari. Secondo quanto filtra dalla Spagna, al di là delle dichiarazioni di facciata, la situazione in casa Juve sarebbe incandescente.

Ronaldo si sente ingannato, la Juve entra nel mirino del portoghese

La Juventus potrebbe vincere a breve un altro scudetto e magari anche la Champions League. Il successo in Europa, tuttavia, in questo momento appare un lontano miraggio.

Il club bianconero, ad agosto, cercherà di ribaltare l’1-0 dell’andata contro il Lione per accedere ai quarti di finale e giocarsi il trofeo che tanto i tifosi aspettano.

Lo scudetto, anche se con enorme difficoltà, alla fine dovrebbe arrivare in queste ultime gare. Tuttavia le ultime prestazioni della formazione di Sarri hanno deluso un po’ tutti. Nell’ambiente c’è poca fiducia e dalla Spagna arrivano diverse voci su Cristiano Ronaldo.

Juventus, Ronaldo è arrabbiato

Il portoghese non è arrivato a Torino per continuare a vincere solo in Italia e pretende il massimo risultato, ovvero l’Europa. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Cristiano Ronaldo avrebbe fatto sentire la propria voce dicendosi ingannato.

Secondo il numero sette, infatti, la società non avrebbe mantenuto la promessa di costruire una squadra vincente per poter competere con le top formazioni in Champions League. A 35 anni Ronaldo è consapevole che quella che si presenterà ad agosto potrebbe essere una delle ultime occasioni di vincere ancora in Europa e non solo. Per questo motivo la tensione in casa bianconcera sembra salire.

