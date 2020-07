Genoa-Inter 0-1, risultato & tabellino: sblocca Lukaku – LIVE

Genoa e Inter si affrontano a Marassi: servono punti salvezza al Grifone, ma gli uomini di Conte sono alla ricerca di una vittoria per rimandare la festa Scudetto della Juventus.

Genoa-Inter, il risultato è di 0-1

Si mettono subito bene le cose per gli uomini di Conte. Al 34′ Biraghi sulla fascia mancina si ferma, rientra sul destro e mette in mezzo per Lukaku, che di testa batte il portiere. Con questo gol ha eguagliato Diego Milito e Amedeo Amedei al terzo posto tra i migliori realizzatori di sempre alla prima annata in nerazzurro in campionato. Davanti a lui ora ci sono solo Ronaldo (25) e Nyers (26). Al 43′ i padroni di casa hanno l’opportunità di pareggiare: punizione interessante di Jagiello, con il suo tiro che esce di poco a lato. Al 50′ Gagliardini va al tiro dalla lunga distanza, ma schiaccia troppo la conclusione e la palla scivola lentamente fuori.

IN AGGIORNAMENTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Genoa-Inter, il gol di Lukaku (VIDEO)

Il tabellino

Gol: 34′ Lukaku

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Romero, Zapata; Ankersen, Rovella, Behrami, Jagiello, Criscito; Favilli, Pinamonti. All. Nicola

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Godin; Moses, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Ammoniti: Criscito (G), Gagliardini (I), Romero (G)