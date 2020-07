Sconfitta pesante per il Genoa di Davide Nicola che contro l’Inter crolla in casa 0-3 e resta invischiato prepotentemente nella zona rossa della classifica.

Genoa-Inter, Nicola: “

Ai microfoni di Sky Sport, Davide Nicola ha parlato della sconfitta del Genoa contro l’Inter e del percorso da fare per continuare a puntare la salvezza.

“Abbiamo pagato la qualità dell’Inter. La partita era stata impostata per potercela giocare di più ma è chiaro che in alcune situazioni siamo stati meno bravi del previsto. La squadra ha voluto giocare senza avere timore e sono soddisfatto di quanto fatto vedere“.

Calendario complicato? “Suderemo fino all’ultimo, questo lo sappiamo. Quella di stasera non è una prestazione negativa, forse potevamo subite un po’ in meno. Ora sappiamo che ci sono due gare importantissime e cercheremo di fare del nostro meglio. Molto dipende da quello che faremo noi“.

Nicola sulle motivazioni della squadra

Cosa hai detto ai tuoi a fine partita? “La voglia e l’incipit era quello di sfruttare fino in fondo la partita. Volevamo essere equilibrati e giocarci la nostra partita. Tra il primo e il secondo tempo la gara è andata come pensavamo e poi abbiamo modificato qualcosa per essere più aggressivi ma dovevamo essere più attenti. I ragazzi sanno che dobbiamo lavorare tanto su noi stessi. La scelta di cambiare alcune cose è stata determinata dal fatto che giocavamo già così“.

Tanti attaccanti in difficoltà? “La difesa dell’Inter era molto attenta, siamo stati pericolosi tante volte. La più ghiotta è quella di Rovella che sbaglia l’ultimo passaggio e la punizione di Jagiello. Ci sono tante partite nel giro di pochi giorni e stiamo rotando, quando possibile i ragazzi“.

Genoa diverso da quello prima della sosta? “Ci sono state partite normali, mediocri e altre giocate bene. Con il Lecce e nel derby non abbiamo giocato male. E’ altrettanto vero che giocare ogni 3 giorni non è semplice giocare sempre allo stesso modo“.

