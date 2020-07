Genoa-Inter, Marroccu: “Avanti con Nicola, se non ce lo portano via”

Il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro l’Inter.

Genoa, Marroccu nel prepartita contro l’Inter

Manca poco al calcio d’inizio di Genoa–Inter (qui le formazioni ufficiali). C’è spazio per parlare anche di mercato e lo fa il deux ex machina del calciomercato rossoblu, ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Siamo certi di portare a casa la partita. Nelle prossime tre partite raccoglieremo quanto meritiamo in ottica salvezza. Restando in Serie A vorremmo andare avanti nel mix tra giovani ed esperti che ci ha caratterizzato finora. Ovviamente non è il caso di parlarne prima di aver raggiunto l’obiettivo. Dall’addio di Gasperini il rapporto con gli allenatori è stato complicato? Se non ci dovessero portar via Nicola, non c’è dubbio che il progetto andrà avanti con lui“.