Genoa-Inter 0-1: gol di testa di Romelu Lukaku (VIDEO)

Genoa-Inter 0-1, il video del gol di Lukaku

L’Inter è determinata a rinviare la festa Scudetto della Juventus, per farlo deve battere il Genoa a Marassi. Si mettono subito bene le cose per gli uomini di Conte. Al 34′ Biraghi sulla fascia mancina si ferma, rientra sul destro e mette in mezzo per Lukaku, che di testa batte il portiere. Con questo gol ha eguagliato Diego Milito e Amedeo Amedei al terzo posto tra i migliori realizzatori di sempre alla prima annata in nerazzurro in campionato. Davanti a lui ora ci sono solo Ronaldo (25) e Nyers (26).

