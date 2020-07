Coronavirus, positivo Xavi: il messaggio dell’ex stella blaugrana

Sta preoccupando fortemente la situazione legata al Coronavirus e questa, colpisce anche il calcio. Xavi è risultato positivo al test, l’ex stella del Barcellona lo ha annunciato attraverso i propri canali social. L’uomo avrebbe dovuto guidare la sua formazione direttamente in panchina, ma sarà assente a causa del problema di salute.

Il Coronavirus non lascia in pace nessuno, torna l’allarme anche nel mondo del calcio. A lanciare l’allarme è l’ex fuoriclasse del Barcellona, che ha vinto veramente di tutto in terra spagnola ed era candidato come nuovo tecnico per il domani del club blaugrana. Il messaggio arriva direttamente dai canali social dell’Al-Sadd, che riporta le sue dichiarazioni nel giorno del match contro l’Al-Khor, sfida della Qatar Stars League: “Pochi giorni fa ho scoperto di aver contratto il Coronavirus. E’ per questo che David Prats (vice, ndr) sarà al mio posto, in qualità di capo dello staff tecnico. Fortunatamente sto bene, resterò solo isolato perché ho bisogno di fare chiarezza sulla mia salute. Statemi bene, ci vedremo in campo molto presto”. Tutto il mondo dello sport gli augura una presta guarigione, noi di Calciomercato24.com compresi. E soprattutto, l’affetto, arriva dalla catalogna. I tifosi del Barcellona, inoltre, sognano di vederlo ancora al Camp Nou, questa volta nelle vesti di allenatore.

Xavi : Today I won’t be able to join my team on their comeback to the official competition. David Prats will be there on my behalf as head of the technical staff – coach to the @alsaddsc reserves. pic.twitter.com/HDvRd9ZN46

