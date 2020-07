Calciomercato Roma, Smalling e il futuro: decisione da Manchester

Calciomercato Roma, Smalling non sarà dei giallorossi nelle sfide di Europa League

E’ tutto girato attorno a Chris Smalling, per quel che è riguardato il calciomercato della Roma in quest’ultimo periodo. Sì, perché Paulo Fonseca ha una certezza in difesa ed è proprio il difensore inglese, che ha garantito performance importanti nel corso di questa stagione. Tra le intenzioni del club giallorosso ci sarebbe quella di acquistarlo a titolo definitivo, ma le valutazioni di mercato fatte dai dirigenti del Manchester United risultano troppo elevate secondo le economie dei giallorossi. A Roma, dunque, potrebbero dire addio a Chris Smalling.

Roma, Smalling: reso non gradito al Manchester United, tornerà anche Sanchez

Il calciatore inglese potrebbe far ritorno a Manchester, destinazione United, per poi ripartire ancora. Stando a quel che rivelano i colleghi di Sky Sports, il Manchester United avrebbe infatti deciso di riportare a casa propria Alexis Sanchez e Chris Smalling. Non ci sarebbe alcuna intenzione di prolungare gli accordi di prestito che erano già stati estesi per questa calda estate in cui si è andato a disputare il campionato di Serie A. Discorso dunque diverso per l’Europa League, manifestazione in cui Fonseca e Conte dovranno fare a meno dei propri perni. Un domani, invece, lo stesso Smalling – così come Alexis Sanchez – verrà ceduto magari proprio in Serie A. Solo a titolo definitivo però, e soprattutto, solo a settembre.