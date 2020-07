Calciomercato Roma: il difensore lascia il club e resta in Italia

La Roma lavora per riparare i danni di una stagione e una strategia societaria da rivedere. La squadra al primo anno di Fonseca non ha lottato per il quarto posto in maniera seria, ma ha svolto una stagione lo stesso buona e non da rimandare. Ciò che però è da rivedere sono i conti della società, che presenta un bilancio nettamente in rosso. Ora bisognerà trovare il piano giusto per riprendersi economicamente soprattutto. Tanto dipenderà dalle cessioni che farà il club.

Roma, via alla cessioni: c’è anche Juan Jesus

Il club giallorosso venderà e non poco la prossima sessione di mercato. La Roma è alla ricerca di importanti plusvalenze e di fondi che arriveranno principalmente tramite la vendita dei propri calciatori. Tra questi c’è anche Juan Jesus, difensore brasiliano che con Fonseca non ha praticamente visto il campo e trovato spazio. Il calciatore è fuori dal progetto e pronto ad approdare in un nuovo club.

Parma, Juan Jesus il rinforzo in difesa

Il Parma è la squadra giusta. Il club crociato sta cercando calciatori per rinforzare il reparto difensivo e Juan Jesus sembra il profilo adatto. Già avviati i contatti con il giocatore che ha dato sua disponibilità. Attualmente Jesus è legato ad un contratto con la Roma fino 30 giugno 2021.