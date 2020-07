Calciomercato Napoli, un difensore in uscita. Piace ad una neopromossa

Nella prossima stagione il difensore può lasciare Napoli per approdare in un altro club che ha appena conquistato la promozione in Serie A.

Vrenna (pres. Crotone): “Luperto ci piace“

Il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, sta già pensando alla prossima stagione che la sua squadra disputerà in Serie A. Il club calabrese ha conquistato la promozione nella giornata di ieri, vincendo 5-1 sul campo del Livorno (già retrocesso in C) e approfittando del pareggio tra Cremonese e Spezia. Vrenna, tramite i microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli‘ ha parlato anche di mercato e di un calciatore che milita nel Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: “Sebastiano Luperto? E’ un profilo che ci piace molto, ma non è l’unico calciatore della società azzurra che seguiamo. Il ragazzo ha già esperienza in Serie A ed anche europea e questo è molto importante.

Discuteremo sicuramente con il loro direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, per capire quali obiettivi possono fare al nostro caso“:

Vrenna dà un consiglio a Bernardeschi: “Lascia la Juventus!“

“Bernardeschi? Lo conosco da molto tempo perché abbiamo avuto la fortuna di averlo con noi anni fa. Il consiglio che posso dare a Federico? Ovviamente quello di andare a giocare col Napoli. Quella partenopea sarebbe la piazza ideale per lui, anche perché giocherebbe sicuramente di più. Fossi in lui non ci penserei neanche troppo“.