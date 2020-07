Calciomercato Napoli: due campioni azzurri in Premier League, si chiude

Il Napoli si sta muovendo con largo anticipo in vista del prossimo anno. Il club azzurro ormai deve soltanto annunciare l’acquisto ufficiale del colpo più costoso della storia azzurra, Victor Osimhen. Affare da circa 60 milioni di euro con il Lille. Ma non solo acquisti, ci saranno anche diverse cessioni, alcune anche molto importanti.

Napoli, Koulibaly al Manchester City

Da Kalidou Koulibaly sono arrivate parole d’amore nei confronti del Napoli e la sua gente. Il difensore però è stato chiaro e non ha voluto illudere nessuno. In caso di un’offerta irrinunciabile tra ingaggio e il proseguo della propria carriera sarà difficile dire di no. Lo sa bene Koulibaly e anche il Napoli, con il Manchester City sempre più determinato a ingaggiare il calciatore senegalese. Dopo la squalifica revocata al club inglese, in merito alla partecipazione dei prossimi due anni delle Coppe europee, ora Guardiola è pronto con la società a investire in grande come sempre. L’intenzione è di portare in Premier League Koulibaly. Prima offerta di 60 milioni di euro. Troppo bassa. Non si arriveranno ai 100 chiesti da De Laurentiis ma tra i 70 e 80 l’affare può concludersi. La trattativa alla fine si chiuderà.

Napoli, anche Allan verso la cessione in Premier League

Anche Allan ha un futuro assicurato lontano da Napoli. Rinnovo mai arrivato e ora si aspetta la cessione. Su di lui molti club, ma in particolare anche qui c’è uno inglese, l’Everton di Carlo Ancelotti, pronto a chiudere per circa 40 milioni. Quasi 5 milioni d’ingaggio al giocatore brasiliano.