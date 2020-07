Calciomercato Napoli, assalto a Boga: l’offerta shock di Giuntoli

Calciomercato Napoli, Giuntoli e Aurelio De Laurentiis stregati da Boga: si tenta l’assalto

Il Napoli ha intenzione di far follie sul calciomercato, ne è prova l’incredibile somma di denaro che Aurelio De Laurentiis ha intenzione di finanziare per l’acquisto di Victor Osimhen, talento nigeriano che sembra ormai a un passo dall’essere un nuovo calciatore azzurro. Sì, perché non si frenerà qui la corsa sul mercato del club partenopeo. Stando a quel che rivelano i colleghi de La Repubblica, Jeremie Boga farebbe letteralmente impazzire lo stesso ADL e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Un Napoli scatenato, pronto all’assalto verso il talento del Sassuolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, trattativa Sanchez: ora cambia tutto!

Napoli, cifre e dettagli dell’affare Boga: al Sassuolo finirebbe un calciatore azzurro

Come riportato tra le colonne del quotidiano, si spingerà oltre i propri limiti la società di Aurelio De Laurentiis, il Napoli ha intenzione, per il calciomercato che verrà, di finire tra le protagoniste dello stesso. E’ per questo che farà recapitare al Sassuolo un’offerta molto dispendiosa, che vede una cifra intorno ai 20 milioni, più il cartellino di Amin Younes, che ha una valutazione di circa 20 milioni ed è un calciatore in uscita dal club azzurro. E il tedesco potrebbe interessare il Sassuolo e Roberto De Zerbi, che lo andrebbe ad impiegare come titolare sulla propria corsia. E’ per questo che i neroverdi potrebbero decidere di accettare la proposta, se solo il Napoli alzasse la cifra. Sì, perché da Reggio Emilia, la richiesta dell’ad Carnevali, si spingerebbe ai 40 milioni più il cartellino di Younes. Toccherà capire quanto il club azzurro sarà disposto.