Calciomercato Milan: assalto al talento della Roma, sfida con il Napoli

La Roma è in palese difficoltà economiche ed è in procinto di un cambio di proprietà. Il club giallorosso dovrà recuperare dal bilancio in rosso e con la mancata qualificazione alla prossima Champions League ci saranno molti calciatori pronti a partire, tra questi anche i big e i nuovi arrivati.

Cessioni Roma, anche Veretout può partire

Da Dzeko a Zaniolo e infine anche Pellegrini. La società aspetterà le offerte giuste per vendere i propri gioielli. Ma non solo loro, perché nessuno è incedibile e tra i vari calciatori che non rientrano più nel progetto come Under, Juan Jesus, Perotti e altri, anche i nuovi arrivati come Jordan Veretout possono dire addio. Il centrocampista francese è arrivato soltanto la scorsa estate dalla Fiorentina, ma ha da sempre molti corteggiatori pronti ad acquistarlo. Tra questi anche Milan e Napoli in Serie A, con gli azzurri che furono vicinissimi al suo acquisto la scorsa stagione.

Roma, Veretout conteso tra Milan e Napoli

Arrivato in estate dalla Fiorentina, Jordan Veretout è stato uno dei migliori nella stagione giallorossa: un rendimento il suo, che è persino migliorato col nuovo modulo, che gli consente di giocare qualche metro più avanti. Il francese si è messo in vetrina e non mancano le squadre interessate. Secondo il Corriere della Sera, Napoli e Milan, già interessate la scorsa estate, sono pronte a tornare alla carica per assicurarsi le prestazioni dell’ex Viola. Ma, a meno di offerte clamorose, Veretout non è destinato a muoversi da Trigoria.