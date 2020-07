Calciomercato Milan: la decisione sul riscatto di Ante Rebic

Calciomercato Milan, riscatto Rebic: avviati i contatti con l’Eintracht

Ante Rebic è uno dei perni migliori dell’organico di Stefano Pioli, tecnico che si ritroverà coinvolto nei discorsi di calciomercato in casa Milan. Il calciatore croato, con ogni probabilità, verrà riscattato dal club rossonero, perché vede in lui l’oggi e il domani della società rossonera. 12 gol siglati in questo 2020, tra Coppa Italia e campionato, permettendo al Milan di rialzare la testa e ritrovare le posizioni europee. Stefano Pioli vorrà chiudere la stagione mettendo nel mirino l’Europa League, con la qualificazione direttamente ai gironi e non ai preliminari. E nel suo organico, vorrà sicuramente Ante Rebic.

Milan, scambio di telefonate per l’accordo su Rebic: coinvolta anche la Fiorentina

Il calciatore è ancora di proprietà dell’Eintracht Francoforte, club con cui il Milan discuterà ben presto, per chiudere l’affare. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell’incontro avvenuto tra la dirigenza rossonera e il suo agente, Fali Ramadani, che ha fatto da intermediario tra i due club. La volontà di Rebic è quella di restare in rossonero e i colleghi di Tuttosport hanno fatto il punto della situazione. Andrè Silva, calciatore coinvolto nello scambio, anche ha convinto in Germania. E’ per questo che ben presto potranno definirsi i due affari, con i rispettivi calciatori che finirebbero a titolo definitivo nei due club. La notizia è che, nel corso di questa giornata, i club si scambieranno qualche telefonata per accordarsi su tutto. La Fiorentina, intanto, non resterà defilata. Sulla vendita del calciatore, come accordato al momento del passaggio dai viola al club tedesco, verrà data alla società di Commisso un’importante cifra economica.