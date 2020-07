Calciomercato Milan: Pessina ci spera, ma due club in A sono avanti

L’Hellas Verona è senza dubbio la squadra rivelazione della Serie A. Il club allenato da Ivan Juric ha sfiorato il sogno Europa League e ha dimostrato in questa stagione di saper fare grandi cose. Tanti giovani talenti si sono messi in mostra e hanno attirato gli occhi dei grandi club. Infatti, già venduti Rrahmani al Napoli, Amrabat alla Fiorentina e Kumbulla è ad un passo dalla Lazio o dall’Inter. Si chiuderà per lui anche nelle prossime settimane. Ma non sono gli unici, perché tra i tanti talenti esplosi c’è anche Matteo Pessina.

Hellas Verona, Pessina pronto ad una big

Stagione importante per il calciatore classe 1997, che con 7 gol è stato uno dei centrocampisti più prolifici del campionato italiano. Sul calciatore c’è l’interesse di Roma, Napoli e Milan in Serie A, come il Valencia in Spagna. Tanti club importanti, ma lui pare abbia già dato una corsia preferenziale al proprio agente.

Milan, asta con Roma e Napoli per Pessina dell’Hellas Verona

Come riportato da calciomercato.com, Pessina sognerebbe di tornare al Milan, squadra che lo prelevò da giovanissimo dal Monza. La giovane età aiuta il calciatore che potrebbe fare parte del progetto Elloit, ma al momento sono altri due i club in vantaggio su di lui: Roma e Napoli. Anche il Valencia lo segue attentamente, ma al momento il giocatore ha deciso di voler restare in Serie A e l’Atalanta è pronta e felice di sapere che incasserà cifre importanti per lui.