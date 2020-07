Calciomercato Milan: nuovo colpo dal Barcellona

Milan, il club rossonero lavora per completare un acquisto dal Barcellona. Nessun nome nuovo, Maldini torna su un vecchio pallino.

Jean-Claire Todibo è di nuovo nel mirino di mercato del Milan

Il Milan bussa nuovamente alla porta del Barcellona. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club rossonero nelle prossime settimane potrebbe tornare alla carica per Jean-Claire Todibo.

Il centrale piace ai rossoneri da oltre un anno e Maldini vorrebbe questa volta completare l’affare. Il difensore oggi è in forza nello Schalke 04 in prestito dal Barcellona.

Milan, serve un centrale al fianco di Romagnoli

Con la permanenza di Pioli, i rossoneri hanno cambiato anche strategia sul mercato. Tuttavia una lacuna resta ed è in difesa. Confermato Kjaer, infatti, il Milan cerca un altro calciatore da inserire nella propria linea di difesa e non rimanere, come ieri sera, scoperti.

Il club tedesco non dovrebbe esercitare il diritto di riscatto ottenuto lo scorso gennaio, e dunque il Milan potrebbe avere strada libera.

I problemi restano due. Il prezzo del cartellino del calciatore, e la concorrenza. Su di Todibo c’è anche il Rennes. In uscita dai rossoneri, invece, rest ancora Diego Laxalt, il terzino piace molto alla Lokomotiv Mosca: i russi mettono sul piano Miranckuck, ma chiedono un conguaglio in loro favore. Con la cessione dell’ex Genoa servirà un altro sostituto per Theo Hernandez.

