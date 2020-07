Calciomercato Milan: in difesa il colpo arriva dal PSV

Milan, si cerca anche un terzino destro oltre che un centrale. I rossoneri danno la caccia ad un calciatore capace di sostituire Calabria e Conti nella prossima stagione.

Milan, c’è Denzel Dumfries per la corsia

Il club rossonero continua a dare la caccia ad un terzino destro. Maldini in questi giorni continua a trattare il terzino destro Emerson, di proprietà del Barcellona ma in prestito per un altro anno al Betis.

L’asse di mercato con il club blaugrana, infatti, sembra caldissimo visto che i rossoneri sono interessanti anche a Todibo.

Tuttavia il club milanese valuta anche il nome di Denzel Dumfries, esterno in forza in Eredivisie.

Il Barcellona, infatti, per cedere il terzino ad oggi continua a chiedere 30 milioni di euro per il suo cartellino.

Un prezzo alto considerando il momento di mercato che sta scoraggiando il Milan che pensa alla soluzione dall’Olanda con Dumfries.

Quanto vale Denzel Dumfries?

Per questo motivo il Milan sta cercando una soluzione più economica visto il tetto massimo di spesa imposto da Elliot di 75 milioni di euro. La pista alternativa per i rossoneri porta a Denzel Dumfries del PSV Eindhoven.

Il prezzo del cartellino del calciatore è più alla portata visto che il club Orange lo valuta 18 milioni.

Il nome di Denzel Dumfries potrebbe essere quello giusto per i parametri di spesa dei rossoneri. Il terzino destro è un classe 1996 ed è nato a Rotterdam, 18 aprile 1996. Il calciatore di passaporto olandese + originario di Aruba. Il terzino ha già giocato in Nazionale olandese con la quale è stato finalista nella UEFA Nations League 2018-2019.

