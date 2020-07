Calciomercato Milan, Ibrahimovic: “Mi sto solo scaldando”: preludio di rinnovo?

Calciomercato Milan, messaggio social di Ibrahimovic: il rinnovo è possibile

E’ al centro delle tematiche del Milan e del calciomercato in generale: quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic? La stagione in corso ci sta lasciando delle certezze e il presente dice che il centravanti svedese, nonostante l’età che avanza, sa ancora essere determinante. Lo ha confermato anche Stefano Pioli nel corso della serata e quel messaggio, che sa quasi di appello alla società: “Mi auguro di lavorarci ancora assieme nel 2021”. Sì, perché Ibrahimovic non è solo carisma e personalità, in quanto a qualità tecniche, ha ancora molto da dare al club.

Milan, quale decisione prenderanno il club e lo stesso Zlatan? Ibrahimovic, intanto, lancia un messaggio

Nel corso di questa mattinata, il calciatore del Milan e fuoriclasse assoluto, ha lanciato un messaggio social attraverso i propri canali ufficiali, che ha scaldato il cuore di molti tifosi rossoneri: “Mi sto solo scaldando”, recita all’interno di un personalissimo video in cui mostra tutte le giocate della sua carriera. E’ un Ibrahimovic che ha ancora voglia di fare, nonostante i suoi 39 anni, perché la sua è una forma invidiabile. Può dare ancora molto al Milan e forse ha intenzione di farlo. Da Casa Milan, ogni giorno, giungono news legate al suo futuro. Quello che vi raccontiamo è di un Milan disposto a fare ancora affidamento a Ibrahimovic, perché se Gazidis e co. hanno voglia di confermare quanto di buono è stato fatto, potrebbero decidere di ripartire dalle certezze. E ad oggi sembrano ritrovarsi in Stefano Pioli, Gianluigi Donnarumma – anche di lui si parlerà in chiave rinnovo – e in Zlatan Ibrahimovic.