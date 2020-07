La prossima stagione del Milan passerà anche dalle scelte di calciomercato che la società rossonera prenderà sul futuro di Zlatan Ibrahimovic.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic e Donnarumma volano da Raiola

Momentaneamente l’attaccante svedese ha il contratto in scadenza a fine stagione ma, considerate le ottime prestazioni degli ultimi mesi e il rapporto molto saldo con lo spogliatoio e con Stefano Pioli, la società sta pensando di rinnovare il rapporto. L’attaccante vuole continuare a giocare, l’allenatore punta su di lui ma ci sono diversi fattori da prendere in considerazione prima di rinnovare il contratto, soprattutto quello economico. L’altra questione da prendere in considerazione per il Milan è quella del rinnovo di Gianluigi Donnarumma.

Incontro con Raiola

Oggi i due calciatori sono volati a Montecarlo per incontrare Mino Raiola, come riferisce la Gazzetta dello Sport. Un appuntamento per discutere del futuro dei due giocatori. Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2021 e serve il rinnovo per continuare a giocare al Milan: nelle ultime settimane le parti si sono avvicinate e la fumata bianca per il rinnovo potrebbe arrivare presto.

