Calciomercato Milan: doppio colpo dalla Serie A

Milan, con Pioli cambiano le cose. Il club rossonero potrebbe diventare più “italiano” nella prossima stagione. Non nel vero senso della parola, ma acquistare calciatori che già conoscono il nostro campionato.

Milenkovic e Tonali sono i grandi obiettivi di mercato

Come riportato dall’edizione odierna di Sportmediaset, il club rossonero starebbe pensando a Nikola Milenkovic e Sandro Tonali per il mercato di settembre.

I due calciatori, che militano rispettivamente in Fiorentina e Bresvia, sarebbero nei piani del Milan di Pioli. Sarebbero state proprio queste due le richieste del tecnico per la prossima stagione.

Paolo Maldini, che dovrebbe restare in sella come direttore dell’area tecnica, vorrebbe invertire la rotta rispetto alle ultime stagioni e portare a Milano calciatori che conoscono bene il nostro campionato.

Milan, c’è la fila per i due calciatori

Per questo il primo nome fatto è quello di Nikola Milenkovic, difensore serbo della Fiorentina. Il suo profilo non è nuovo per i rossoneri, tuttavia il club potrebbe riprovare un assalto a Commisso per portare il centrale a Milano e farne un perno della formazione del futuro.

Il classe ’97 si integrerebbe alla perfezione al fianco di Romagnoli nella linea difensiva del Milan. Inoltre mister Stefano Pioli lo conosce benissimo vista la sua passata avventura a Firenze dal 2017 al 2019.

Altro pallino della dirigenza rossonera resta Sandro Tonali. Il talento del Brescia piace a tutta la Serie A ma, con la Juve defilata negli ultimi mesi, l’Inter in stallo, il Milan avrebbe margine per inserirsi.

I rossoneri hanno dichiarato guerra aperta all’Inter per il classe 2000. Si prospetta dunque un vero derby anche se non sarà facile convincere Cellino. I rossoneri per farlo potrebbero dover sacrificare Bennacer in mezzo al campo.

LEGGI ANCHE >>> Ecco il terzo nome dalla SERIE A