Calciomercato Milan, la strategia per Donnarumma

Il Milan si prepara alla prossima finestra di mercato, e lo fa pensando soprattutto a come blindare i valori assoluti più importanti presenti in rosa. Tra questi c’è ovviamente e soprattutto Gigio Donnarumma. Ieri presenza 201 in maglia rossonera e rigore parato contro l’Atalanta: ora però si dovrà parlare anche di altro.

Ultime Milan: rinnovo Donnarumma, ingaggio e scadenza

Il futuro del Milan è Donnarumma, o meglio si spera che sia così. Il baby fenomeno ha raggiunto anche quest’anno livelli incredibili, riuscendo ad ottenere una maturazione quasi inseperata se si pensava a quanto fosse già forte in questi ultimi anni. Eppure Gigio è riuscito a prendersi ancora di più in mano la sua squadra, guadagnandosi rispetto da parte di tifosi e dirigenza. Ora però si dovrà parlare di rinnovo, ed in particolare dell’ingaggio. La strategia rossonera, stando a quanto riportato da Tuttosport, potrebbe essere quella di partire dagli attuali 6 milioni di euro a stagione, con un prolungamento che andrebbe tra il 2023 e il 2025.

Rinnovo Donnarumma: quando si farà il primo passo?

Negli ultimi giorni sono arrivate tante voci riguardanti il futuro di Donnarumma, ma quand’è che il Milan farà davvero il primo passo? Si parlava di questa come la settimana decisiva, ma la sensazione è che il tutto possa essere deciso a bocce ferme, magari quando sarà finito il campionato. Filtra ottimismo.