Calciomercato Lazio, lo United piomba su un gioiello

Tanto mercato in Serie A, e soprattutto grande attesa di conoscere il destino di alcuni big del nostro campionato. Occhi puntati sulla Lazio, squadra che quest’anno ha fatto benissimo, e che nella prossima sessione sarà chiamata a blindare un po tutti i gioielli presenti in rosa. Attenzione soprattutto alla situazione legata a Ciro Immobile.

Ultime Lazio: il Manchester United interessato ad Immobile

Tra i tanti giocatori che hanno brillato in questa annata, ce n’è uno che ha avuto qualcosa in più rispetto a tutti: stiamo parlando di Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste ha realizzato 31 gol in campionato, attualmente è capocannoniere, e continua ad inseguire la Scarpa d’Oro. Record su record per Ciro, il quale ha ovviamente suscitato l’attenzione da parte di tantissime big. Non solo in Italia, ma soprattutto all’estero, dove guardano con molta attenzione la sua crescita sin dai tempi dell’esordio in Serie A. Ora, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, pare ci sia anche il Manchester United interessato. Si tratta di sondaggi per ora, ma la Lazio non vuole correre rischi.

Immobile: pronto il rinnovo

Il futuro di Immobile non è a rischio, o meglio, non deve esserlo. Lotito vuole assolutamente blindarlo, e per farlo ha in mente un rinnovo, con adeguamento di stipendio, fino al 2025. L’attaccante dovrebbe arrivare a percepire quasi 4 milioni all’anno compresi i bonus.

