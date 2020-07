Il calciomercato della Juventus dipenderà molto anche da chi siederà sulla panchina bianconera nella prossima stagione. Il futuro di Maurizio Sarri, infatti, sembra lontano dalla Juventus nonostante l’obiettivo Scudetto sia sempre più vicino.

Calciomercato Juventus, addio a Sarri

Il bel gioco mostrato ai tempi di Napoli non è stato riproposto a Torino, come forse speravano Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Pavel Nedved quando un anno fa hanno scelto Maurizio Sarri per la panchina della Juventus. I primi due trofei stagionali (Coppa Italia e Supercoppa italiana) sono sfumati e ciò potrebbe portare all’addio del tecnico ex Chelsea al termine della stagione. Il problema, al momento, è capire chi potrebbe sostituirlo. Stando alle ultime notizie riportate da “Calcio online“, ci sarebbe un vero e proprio scontro in atto tra Cristiano Ronaldo e Andrea Agnelli per il futuro tecnico bianconero.

I nomi di Ronaldo e Agnelli

Non mancano i sondaggi anche con il campione portoghese, dunque, per il prossimo allenatore della Juventus. Infatti pare che Andrea Agnelli intenderebbe puntare su Pep Guardiola per il futuro per portare appeal e grande qualità al gioco bianconero mentre Cristiano Ronaldo avrebbe consigliato di puntare su Zinedine Zidane, già avuto ai tempi di Madrid. Fabio Paratici, CFO della Juventus, però nelle ultime dichiarazioni ha parlato di una conferma senza problemi per Maurizio Sarri. Insomma il futuro della panchina bianconera è ancora molto offuscato.

