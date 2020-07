Calciomercato Juventus, due possibili cessioni in Premier League

La Juventus pensa a come puntellare i vari reparti, e in queste ultime settimane pare stia pensando anche a delle possibili cessioni. Nell’attuale rosa bianconera continua ad esserci chi ha convinto poco, e specie post lockdown si sono intraviste delle lacune evidenti in alcuni singoli. Possibile che nella prossima sessione possa cambiare qualcosa.

Ultime Juventus: Ramsey e Rabiot verso la Premier?

Maurizio Sarri, anche perchè costretto, sta facendo ruotare parecchio i propri giocatori. Molti match ravvicinati, tanta stanchezza, e un’esigenza quasi sfrenata di dover fare una sorta di turnover. Ed è proprio in queste ultime gare che si ha avuto modo di osservare e valutare ogni tipo di prestazioni, anche da parte di chi è stato messo ed è tuttora sul banco di prova. Occhi puntati su Ramsey e Rabiot, chiamati a dare una risposta dopo un inizio parecchio complicato. Sia il gallese che il francese non hanno poi così tanto convinto, e pare che adesso siano sacrificabili. La Premier League li chiama, e Paratici filtra un ottimismo per un eventuale tesoretto. A riportare la notizia cm.it

Ramsey e Rabiot: finanzieranno Jorginho?

Ramsey e Rabiot potrebbero dire addio, dopo una sola stagione, alla Juventus. I due giocatori non sono riusciti ad esprimersi quanto si sarebbe aspettato, e insieme avrebbero una valutazione di circa 50 milioni di euro. Una cifra importante che potrebbe andare a finanziare il colpo Jorginho.