Calciomercato Juventus, colpo Jorginho? Dipende anche dalla Champions

Un calciomercato sempre più intenso quello in Serie A, dove le principali squadre del nostro campionato continuano giorno dopo giorno ad attivarsi in vista della prossima stagione. Obiettivo rinforzarsi, e ne sa qualcosa la Juventus, la quale vorrebbe puntellare vari reparti, tra cui quello di centrocampo. Nel mirino diversi giocatori, con qualcuno che può essere considerato un vecchio pallino.

Ultime Juventus: Jorginho più vicino se il Chelsea toppa l’obiettivo Champions

Tra tutti i vari nomi segnati sul taccuino di Paratici, ce n’è uno in particolare che continua a suscitare grande interesse: Jorginho. Il centrocampista italo-brasiliano è un vero e proprio pupillo per Sarri, e portarlo in bianconero sarebbe un ottimo colpo anche visto e considerato l’addio di Pjanic. Ma è un colpo fattibile? Certo che si, anche perchè pare che l’ex Napoli sia sempre meno centrale nelle gerarchie di Lampard: 5 panchine nelle ultime 9 convocazioni, e un minutaggio lontanissimo da quello di inizio stagione. I Blues inoltre rischiano di non finire in Champions, e questo potrebbe aiutare sicuramente nella trattativa. Questo quanto riportato da Tuttosport.

Juventus: strategia Jorginho e piano B

Jorginho resta l’obiettivo numero uno a centrocampo, e la Juventus pare aver già in mente la strategia di mercato su come andare a prenderlo. Parliamo di un prestito pluriennale. Inoltre è anche chiaro quello che sarebbe in alternativa un giocatore su cui puntare.

