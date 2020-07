Calciomercato Juventus, due attaccanti in pole per i bianconeri

La Juventus continua il suo calciomercato, e se da una parte la squadra bianconera pare si stia mettendo sempre di più alla ricerca di un centrocampista, dall’altra parte è chiaro ed evidente di come si stia inseguendo anche un attaccante. L’addio ormai certo di Higuain porterà la Vecchia Signora ad un rimpiazzo importante, ed i nomi sul taccuino di certo non mancano.

Mercato Juventus: Jimenez o Milik per l’attacco, passi in avanti

Attualmente ci sono due ipotesi per l’attacco che sono favorite rispetto alle altre, ed in particolare due nomi che più di tutti suscitano interesse ed ottimismo: Raul Jimenez e Arek Milik. Per il messicano ci sono stati altri contatti anche con Jorge Mendes, suo agente e grande amico della Juventus (vedi il colpo Ronaldo). Ovviamente in questo caso bisognerà tener conto anche del Wolverhampton, squadra che difficilmente vorrà cedere il proprio pupillo. Per quanto riguarda l’attaccante del Napoli invece ormai la situazione sembra essere piuttosto chiare: il giocatore vuole solo i bianconeri, e a fine stagione presserà per la cessione. Fonte Tuttosport.

Ultime Juventus: c’è anche un piano C

La sensazione è che uno tra Jimenez e Milik possa alla fine arrivare a Torino, ma ovviamente da quelle parti si considera qualsiasi cosa, anche ciò che potremmo considerare un piano C. Tra gli attaccanti che piacciono continua ad esserci Edin Dzeko, sul quale però c’è anche l’Inter.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, c’è un preferito per l’attacco