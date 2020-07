Il calciomercato della Juventus potrebbe dipendere dall’addio dell’esterno che non rientra più nei piani della società.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa via: fissato il prezzo

La Juventus è già al lavoro per preparare la prossima stagione. Si partirà, però, dalla cessione degli esuberi. Il primo sulla lista dei partenti importanti è Douglas Costa che nelle ultime settimane è sempre partito dalla panchina a discapito di Federico Bernardeschi e ad oggi è anche infortunato fino al termine del campionato. Il futuro del brasiliano sembra molto chiaro: a fine stagione sarà addio.

Addio a Costa: ecco il suo valore

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’, sull’esterno ex Bayern Monaco avrebbero messo gli occhi il PSG, il Manchester City e l’Atletico Madrid. Il prezzo da pagare per assicurarsi le prestazioni del brasiliano classe 1990 serviranno almeno 35 milioni. Inoltre la cessione di Douglas Costa per la Juventus significherebbe alleggerire il monte ingaggi dei 4.5 milioni di euro che guadagna attualmente il calciatore. La Juve intende cederlo anche per i continui infortuni che soffre ogni anno l’ex Bayern Monaco. I numeri, infatti, sono molto preoccupanti: nelle stagioni in bianconero ha saltato ben 47 partite per infortunio, l’equivalente di una stagione intera.

