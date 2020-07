Calciomercato Juventus: colpo a centrocampo, arriverà dalla Premier

La Juventus di Sarri vara una piccola rivoluzione soprattutto a centrocampo. Come riportato da Juventusnews, i bianconeri sono a caccia di un centrocampista di spessore.

Juve: Jorginho o Pogba dalla Premier?

I bianconeri in estate pensano a fare le cose in grande. Per questo motivo a Torino la squadra mercato della Juve si sta già muovendo per il calciomercato di settembre.

Tuttavia all’interno della società si fanno largo due ipotesi. La prima avanzata dal tecnico, la seconda dal ds.

Maurizio Sarri avrebbe infatti avanzato una richiesta imprescindibile alla società: quella di portare in bianconero Jorginho, ex centrocampista di Napoli e Chelsea. L’italo-brasiliano ha lavorato in due occasioni con Sarri e sarebbe perfetto per il suo centrocampo come vertice basso. In questo modo la Juve potrebbe tenere Arthur sul centrosinistra, Bentancur a destra e l’ex Napoli a costruire.

Tuttavia per convincere il Chelsea la Juventus ha bisogno di far cassa, quindi si aspetterà prima qualche cessione come quella di Gonzalo Higuain.

E’ Pogba l’idea di Paratici

Per il ds bianconero, invece, l’ipotesi più suggestiva sarebbe quella di riportare in Italia Paul Pogba. Il francese nelle ultime settimane sembrerebbe aver ritrovato, almeno in pubblico, il feeling con il Manchester United. Ma in questa annata il campione del Mondo è sembrato essere un separato in casa del Manchester United. Proprio per il francese la dirigenza della Continassa farebbe follie per riportarlo in Italia, ma la scelta dovrà essere compiuta: accontentare Sarri o provare a prendere Pogba?

