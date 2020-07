Calciomercato Inter, trattativa Sanchez: ora cambia tutto!

L’Inter vuole rinforzarsi in vista della prossima stagione, ed in particolare vorrebbe blindare chi in questa annata ha fatto bene. Uno dei più convincenti in questo ultimi periodo è stato Alexis Sanchez, per il quale si starebbe provando a chiudere una trattativa con lo United. Nel giro di poche ore però pare siano cambiate diverse cose.

Ultime Inter: lo United dice no al prestito per Sanchez, le condizioni

Sanchez sta facendo bene, e l’Inter potrà averlo a disposizione fino al 5 di agosto, ovvero quando si giocherà Inter-Getafe in Europa League. Nella serata di giovedì c’è stato un incontro per provare a prolungare il tutto, ma alla fine della fiera i risultati non sono arrivati. Il Manchester United ha infatti rifiutato la proposta di prestito, il motivo? La squadra inglese vorrebbe cedere soltanto a titolo definitivo il cileno, e per la cessione chiede 20 milioni di euro. Inoltre un altro ostacolo piuttosto rilevante è rappresentato dai ben 12 milioni di ingaggio percepiti dal giocatore.

Colpo Sanchez: scambio con Perisic?

Il colpo Sanchez non è per nulla facile, specie se si pensa alla richiesta quasi proibitiva dello United. I nerazzurri però potrebbero avere in mente una strategia vincente per chiudere la trattativa: uno scambio con Perisic. Il croato è un profilo che piace in Inghilterra, e pare non sarà riscattato dal Bayern Monaco.

