Calciomercato Inter: Moses dice addio ma resta in Serie A

Calciomercato Inter, Moses non verrà riscattato dall’Inter, ma potrebbe restare in Serie A

Non ha convinto appieno Victor Moses, in realtà come alcuni degli altri perni arrivati nel calciomercato invernale dell’Inter. Oltre a lui, anche Christian Eriksen, calciatore ben pagato da Beppe Marotta e Antonio Conte, che hanno sfruttato seguendo le orme della Premier League, il budget finanziato dal patron Suning.

Salvo clamorosi colpi di scena, non arriverà il riscatto del calciatore, che rientrerà dunque al Chelsea al margine di questa stagione, ma occhio, perché potrebbe cambiare tutto lo scenario in Serie A.

Inter, affare in corso tra la Roma e il Chelsea: Moses, non riscattato, potrebbe finire in giallorosso

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Calciomercato.it, con Marotta e Conte che hanno puntato tutto su Hakimi e un Candreva che, in ogni caso, resterà in nerazzurro, il calciomercato dell’Inter non vedrà Victor Moses tra i protagonisti. Come riportato dallo stesso portale, però, il futuro del calciatore potrebbe comunque essere in Serie A. Il nigeriano piace a Paulo Fonseca, che lo vorrebbe alla Roma per alternare un confermato Bruno Peres sulla corsia di destra. L’esterno non convince il Chelsea, che comunque lo lascerà partire e gli stessi blues, considerando la sua complessa situazione contrattuale – scadenza nel 2021, non arriverà il rinnovo – lo cederanno per una cifra inferiore al suo valore. E ad avvalorare ancora di più la voce di mercato, è il riscatto che non arriverà su Davide Zappacosta.