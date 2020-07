Calciomercato Inter, Messi è il sogno possibile: assalto Suning

Un acquisto per la Serie A che avrebbe lo stesso sapore di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il calciomercato dell’Inter si infiamma attorno al nome di Messi, con l’approdo che non sarebbe poi così impossibile. La situazione al Barcellona è molto chiara: c’è rottura tra calciatori e società, con le diverse accuse da parte degli stessi, alla gestione effettuata dal club, negli ultimi anni. Un continuo rincorrere la Champions League, con la delusione nelle eliminazioni contro Roma e Liverpool, della difficile annata vissuta quest’anno con il Real Madrid che ha dominato il campionato e un Lionel Messi che non ha mai nascosto le proprie idee, sull’operato dei blaugrana.

Inter, Messi in Serie A? L’ipotesi è possibile, l’addio al Barcellona arriverebbe nel 2021

Stando a quel che riportano i colleghi della Gazzetta dello Sport, l’idea di Messi all’Inter per il calciomercato del 2021, non è un’ipotesi da scartare in maniera categorica. Anche i meno scettici non avrebbero mai creduto a CR7 alla Juventus, eppure Agnelli realizzò un’operazione straordinaria. Quando Conte parla di “modello Juventus” intende forse anche questo. Vincere, attraverso gli acquisti che permettono di farlo. E quale giocatore migliore di Lionel Messi per avvicinarsi ai trofei? L’acquisto potrebbe essere piazzato a costo zero. Per il cartellino si intende, con il calciatore che andrà in scadenza nel 2021. A far accendere la lampadina a tutti è stato sicuramente il papà di Messi, che ha raggiunto l’Italia per comprare casa a Milano. Alcune situazioni legate al Fisco, potrebbero incidere sul cambiamento della vita della famiglia Messi. Tutto è possibile nel calciomercato, e oggi lo è anche Lionel Messi all’Inter.