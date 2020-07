L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro il Genoa.

Marotta: “Messi è fantacalcio. Vogliamo tenere Sanchez anche in Europa League”

Manca poco al calcio d’inizio di Genoa–Inter (qui le formazioni ufficiali). C’è spazio per parlare anche di mercato e lo fa il deux ex machina del calciomercato nerazzurro, ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Secondo posto? Sicuramente è importante, ma la stagione non è finita, è presto per fare bilanci, noi andiamo avanti per la nostra direzione. Sanchez? La situazione è strana, c’è il rischio che l’Europa League venga alterata dalla mancanza di giocatori in prestito come lui, abbiamo l’obiettivo di averlo ancora. Messi all’Inter? Fantacalcio, non è un nostro obiettivo, credo che voglia continuare la sua carriera a Barcellona. Scudetto? Il nostro percorso è positivo, c’è rammarico per il cammino di chi ci precede, ma siamo cresciuti molto. Da quando siamo tornati a giocare abbiamo vissuto una situazione anomala, pensiamo alla prossima stagione, anche quella avrà qualche effetto di questo lockdown. Calendario? Ero presente, ma siamo stati penalizzati. Era difficile coniugare le esigenze, abbiamo dovuto trovare un compromesso. Non voglio biasimare la lega, ma i particolari fanno la differenza”.