Calciomercato Inter: il talento va via e resta in Serie A

L’Inter è ancora in corsa per i propri obiettivi stagionali. Conte e la squadra faranno di tutto per provare ad arrivare al secondo posto in campionato e poi ad agosto daranno tutto in vista delle fasi finali d’Europa League. La società, intanto, progetta quella che sarà la strategia di mercato per il mese di settembre. Mercato in entrata e in uscita, con tanti tasselli da sistemare, tra questi c’è sicuramente Sebastiano Esposito.

Inter: Esposito rinnova e va via

Sebastiano Esposito, attaccante dell’Inter, ha un futuro già scritto. Il calciatore resterà a Milano per molti anni ancora. Il classe 2002 quest’anno è stato più protagonista di come si aspettava grazie ad Antonio Conte. Circa 13 presenze e anche il primo gol in Serie A contro il Genoa per il giovane attaccante di soli 18 anni. Intanto, il calciatore è pronto a firmare il prolungamento del contratto fino al 2025, con ritocco dell’ingaggio. Poi per lui sarà cessione, ma soltanto in prestito. Molti club di Serie a disposti ad acquistarlo in vista della prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Messi il sogno di Suning

Inter: Esposito pronto ad approdare a Torino

Sebastiano Esposito ha già fatto vedere cosa sa fare e che può starci in Serie A nonostante la giovane età. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, tra i tanti club c’è il Torino che pensa seriamente a lui. Contatti tra i club per l’acquisto in prestito di Esposito per la prossima stagione.