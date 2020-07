Ottenuta la salvezza, la Fiorentina ha iniziato a programmare la prossima stagione e punta a colpi di calciomercato molto importanti.

Calciomercato Fiorentina, Sarr colpo a parametro zero

La Fiorentina di Rocco Commisso ha completato tanti colpi di mercato per la prossima stagione già nella scorsa sessione. La volontà del club Viola è, però, quella di effettuare altri colpi per migliorare il piazzamento stagionale e non rischiare la salvezza come in questa stagione. E’ questo il motivo che ha spinto Pradè ad interessarsi a Malang Sarr, difensore francese ex Nizza ora svincolato dopo l’ultima stagione in Ligue 1. La trattativa resta comunque non semplice perché il classe ’99 piace anche all’Arsenal che, stando alle ultime notizie riportate da Sky Sport, starebbe pensando di puntare fortemente sul talentuoso terzino.

Iachini si tiene stretto Ribery

La Fiorentina, inoltre, ripartirà quasi certamente da Franck Ribery, nonostante le perplessità ambientali mostrate nell’ultimo periodo. A confermarlo è stato Beppe Iachini, allenatore Viola, che in conferenza stampa ha confermato la permanenza del campione francese.

“Non è stata una sorpresa, è un grande giocatore sotto tutti i punti di vista. Per noi è stato un piacere recuperarlo, poi è chiaro che viene da 7 mesi di infortunio e ci sta dando una grande mano, cerchiamo di portarlo avanti compatibilmente con gli impegni e le fatiche ogni tre giorni. Siamo contenti di averlo con noi e siamo consapevoli di quello che ci sta dando: ce lo teniamo ben stretto“.

