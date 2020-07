Calciomercato Fiorentina, concorrenza per un obiettivo in attacco

Grandi movimenti in Serie A, e soprattutto grandi idee. La maggior parte delle squadre vorrebbe andare a rinforzarsi nel reparto offensivo, e tra queste c’è anche la Fiorentina. I viola hanno bisogno di una figura importante in attacco, magari anche di un leader oltre che di un bomber.

Mercato Fiorentina: Mandzukic in attacco, ma c’è anche il Galatasaray

Tanti nomi per l’attacco viola, ma fin qui poca concretezza. La squadra di Firenze sembra aver identificato il suo profilo ideale, ma a quanto pare la concorrenza rischia di prendere il sopravvento. Stiamo parlando di Mario Mandzukic, centravanti tuttofare ex Juventus, e che piacerebbe molto a Commisso sia per la sua grande esperienza, sia per le sue ovvie qualità offensive e non solo. Insomma un profilo molto gradito, ma sul quale pare sia piombato anche il Galatasaray: il club turco lo vorrebbe sostituire a Falcao. Questa la notizia riportata da cm.it.

Mandzukic-Fiorentina: Ribery potrà aiutare?

Mandzukic farebbe comodo a tantissime squadre, e forse alla Fiorentina ancora di più. Una piazza importante che vuole tornare grande, magari passando proprio da giocatori così impattanti come il croato. La concorrenza fa paura è ovvio, ma la squadra viola può contare su un alleato che è Ribery. Il francese conosce molto bene l’attaccante ex Bayern Monaco, e chissà che non possa davvero aiutare nell’operazione.

