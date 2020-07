Brescia-Parma: risultato, sintesi, gol e highlights

Allo stadio Rigamonti di Brescia va in scena la gara tra il Brescia padrone di casa ed il Parma. La formazione di casa è ormai lontana dalla salvezza e va in campo per difendere la gloria ed il penultimo posto. Il Parma, reduce da un periodo negativo, vuole invertire la rotta dopo il successo contro il Napoli di Gattuso.

Brescia-Parma: il primo tempo

Le due formazioni si affrontano in campo a viso aperto ma non trovano la via della rete. Tra gli ospiti il più pericolo è Dejan Kulusevski che come al solito con la sua velocità prova a far male agli avversari. Tuttavia il Parma non punge quasi mai. La miglior occasione del primo tempo è di Nikolas Spalek (Brescia) che supera la difesa del Parma ma dosa male il suo tiro che finisce alle stelle.

Brescia-Parma: il secondo tempo

Nella ripresa parte bene il Parma che prende il palo con Caprari di tacco. Ma poco dopo il gol lo trova a sorpresa Matteo Darmian che spinge dentro l’assist di Kulusevski e segna l’1-0 per gli ospiti. Al 62′ però il Brescia reagisce e trova il pareggio con Dessena. All’81 però è proprio Kulusevski a trovare la rete del nuovo vantaggio.

LEGGI ANCHE >>> Le formazioni ufficiali della gara