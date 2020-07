Brescia-Parma, D. Lopez: “Onorare la maglia fino al termine del campionato”

Il tecnico delle rondinelle, Diego Lopez, ha parlato davanti alle telecamere di ‘Sky‘ dopo il match perso contro il Parma di Roberto D’Aversa per 2-1.

Le parole di Diego Lopez dopo Brescia-Parma

Terminata la partita tra Brescia e Parma, conclusasi con la vittoria dei ducali (la seconda consecutiva) ai danni del Brescia di Diego Lopez. Quest’ultimo ha parlato davanti alle telecamere di ‘Sky‘ subito dopo la partita. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Abbiamo controllato bene la gara, anche se in fase offensiva non siamo stati brillanti. Ci sono stati errori individuali, nel secondo tempo ce la siamo giocata perché i miei ragazzi avevano voglia di fare risultato. Poi il Parma ha trovato un gran gol, noi 2-3 occasioni per segnare le abbiamo avute. Tonali? Ha corso molto anche quest’oggi, ha disputato un buon match, nonostante abbia giocato moltissimo in questo periodo. Il Parma non è una squadra facile da affrontare, abbiamo cercato di non farla giocare. Nella seconda frazione di gioco potevamo fare qualcosa in più. I ragazzi devono capire che quando si va in campo bisogna essere squadra. Bisogna onorare la maglia fino alla fine, dobbiamo continuare così“.

