Brescia-Parma, D’Aversa: “Addio Kulusevski? Ne parleremo con la società”

Dopo la vittoria contro il Brescia, il tecnico del Parma Roberto D’Aversa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione.

Parma, le parole a Sky di D’Aversa

Dopo il successo contro il Napoli, arriva un’altra vittoria per i ducali contro il già retrocesso Brescia, la commenta il mister davanti alle telecamere: “C’è stata qualche distrazione, ma pensando al caldo torrido che ha influenzato il match, possiamo dire che anche nella prima frazione potevamo massimizzare al meglio alcune occasioni, ma alla fine la vittoria è meritata. Sostituire Kulusevski? Ne parleremo con la società. Pensiamo a recuperare Cornelius, Inglese, Grassi e Kucka, che non è ancora in condizione. Ovviamente lo svedese ha determinato molto l’andazzo di questa stagione. È un calciatore importante. Obiettivi oltre la salvezza? Servono 2 gare, ora pensiamo all’Atalanta, che è la squadra più in forma da quando è finito il lockdown, assieme al Milan. Vogliamo far bene contro una squadra così forte, l’obiettivo è comunque fare più punti possibili nelle prossime 2 partite“.