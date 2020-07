Lazio, Inzaghi: “Mercato? Ecco cosa faremo”

Simone Inzaghi a DAZN dopo Lazio-Cagliari

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a DAZN dopo la gara contro il Cagliari.

Simone Inzaghi dopo la partita

“E’ stata una serata magica ed importante, era un traguardo a cui tenevamo tanto e lo abbiamo raggiunto matematicamente. Dopo la supercoppa, è arrivata anche la Champions League dopo 13 anni, sono contento.

Scudetto? Pizzico di rammarico è normale che ci sia, purtroppo dopo la sosta non ho avuto la mia squadra al completo, questa sera era la prima volta che avevo i cambi per recuperare la partita. Alla fine del primo tempo nonostante fossimo sotto ero abbastanza sereno, sapevo che avevo i cambi. Lulic, Radu, Leiva, tre calciatori importanti fuori, magari li puoi sostituire in tre, ma in otto diventa difficile.

Dovremo allungare la rosa, ma ho la fortuna di avere un direttore come Tare che sa il fatto suo, ha lavorato benissimo e abbiamo un ottimo rapporto. E’ normale che essendo il direttore mi interpella ma io ho fiducia nel suo lavoro.

Per la Champions lo sappiamo, sarà una stagione come questa, si giocherà ogni 3 giorni e si fa fatica a far recuperare la squadra e ad allenare. Quindi ci faremo trovare pronti con una rosa larga. Ero sereno questo sera perchè sapevo di avere alternative”.