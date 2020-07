La Serie A è ripresa e si concluderà senza la parte più importante di questo sport: i tifosi. Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato della possibile riapertura degli stadi e dei cambiamenti da attuare nel mondo sportivo.

Spadafora spiega quando torneranno i tifosi negli stadi

In un’intervista a GR1 Parlamento, il Ministro Spadafora, ha parlato del ritorno dei tifosi negli stadi e della riforma dello sport italiano.

Tifosi negli Stadi? “Se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi. Ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore“.

Ecco la riforma del mondo sportivo

“Il mio auspicio è portare la riforma all’ultimo consiglio dei Ministri prima della breve pausa che faremo a metà agosto. La cosa più importante riguarderà sicuramente i lavoratori sportivi, cioè la possibilità che tutti coloro che lavorano nel modo dello sport abbiano tutele“.

