News Sassuolo, De Zerbi vuole centrare il suo obiettivo di fine stagione

Conferenza prepartita per il tecnico dei neroverdi, Roberto De Zerbi. Domani sera il Sassuolo affronterà il Napoli di Gennaro Gattuso.

De Zerbi: “Capisco la stanchezza, chiedo solo un ultimo sforzo“

Domani sera andrà in scena Napoli-Sassuolo. Test importante per entrambe le squadre: quella di De Zerbi perché ha l’obiettivo di chiudere il campionato di Serie A all’ottavo posto, mentre i ragazzi di Gattuso si preparano alla grande sfida che li attende l’8 di agosto contro il Barcellona in Champions League. Queste le dichiarazioni dell’ex tecnico del Benevento in conferenza: “Domani a Napoli dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo. Ho molti indisponibili tra infortunati e squalifiche, ma non è solo un problema nostro, anche le altre squadre stanno nella nostra stessa situazione. Il nostro obiettivo è quello di chiudere all’ottavo posto, mancano ancora 10 giorni alla fine della Serie A.

Non dobbiamo permetterci di abbassare la guardia. Capisco la stanchezza dei ragazzi, non è facile giocare con 40° gradi, ma dobbiamo andare oltre le difficoltà“.

Il tecnico bresciano sul collega Gattuso: “Un grande motivatore“

“Gattuso? Ha rivoluzionato la squadra, è un grande motivatore, basti pensare alla vittoria in Coppa Italia contro la Juventus. Formazione per domani? Ho Romagna, Obiang, Boga, Toljan, Defrel e Chiriches fuori. Ho altri uomini a disposizione e posso garantire che schiererò una squadra molto forte in campo“: