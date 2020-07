Conferenza per il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa. Domani pomeriggio gli emiliani affronteranno il Brescia di Diego Lopez, già aritmeticamente retrocesso.

D’Aversa: “Salvezza? Mai avuto dubbi“

Conferenza prepartita per l’allenatore giallobù, Roberto D’Aversa. Domani alle 17:15 il Parma affronterà il Brescia che, il prossimo anno, disputerà il prossimo campionato di Serie B. Ecco le parole del tecnico emiliano: “Sicuramente è una vigilia diversa rispetto alle altre, poiché veniamo da una vittoria e l’aspetto mentale è completamente diverso. Ciò non toglie che dobbiamo affrontare nel migliore dei modi la partita di domani. Finalmente abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che è la salvezza, bisogna stare attenti al Brescia che sicuramente vorrà onorare il suo campionato fino alla fine.

E’ vero che sono già in B, ma proprio queste partite nascondono più insidie. Di sicuro non sarà affatto semplice affrontarli“.

D’Aversa elogia i suoi ragazzi: “Ho un gruppo con qualità morali importanti“

“Mi reputo fortunato, ho a disposizione dei ragazzi con qualità morali importanti, ovviamente abbinate a quelle tecniche. Non credo che le altre squadre avrebbero potuto affrontare un percorso, come il nostro, fatto di molti calciatori infortunati, specialmente in attacco dove l’assenza dei due centravanti si è fatta sentire parecchio. Siamo stati bravi a non farci influenzare da quello che è successo nelle partite contro l’Inter, Hellas Verona, Roma e Fiorentina dove tutti sanno cosa è successo“.