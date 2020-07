Conferenza per il tecnico dell’Inter, Antonio Conte. Domani alle 19:30 i neroazzurri giocheranno contro il Genoa di Davide Nicola.

Conte: “Bisogna onorare la stagione“

Conferenza prepartita per Antonio Conte. Domani sera l’Inter sarà impegnata, fuori casa, contro i rossoblù di Davide Nicola. Queste le parole del’ex ct della nazionale: “Il nostro compito è quello di finire la stagione nel migliore dei modi. Non abbiamo avuto molto tempo per studiare il Genoa, di sicuro posso confermare che Nicola è un ottimo allenatore. Stanno lottando per non retrocedere e la sfida di domani sarà dura per noi. Ovviamente farò qualche cambio rispetto alla partita precedente per far rifiatare qualcuno, ma il nostro obiettivo devono essere i tre punti. Tra squalifiche ed infortuni sei obbligato a fare qualche cambio.

E’ importante alternare i giocatori, affinché possano recuperare quel minimo di energia per le prossime partite. In allenamento ho notato che il ritmo si è abbassato. Non siamo gli unici, anche le altre squadre stanno avendo questo tipo di problema. Devi essere bravo a preparare la partita tatticamente, in poco tempo e con meno fatica possibile“.

Ancora Conte: “Eriksen? Non mi piace parlare dei singoli. Europa? Giochiamo prima rispetto alle altre“

“Eriksen? Preferisco parlare della squadra rispetto ad un singolo giocatore. Con la Fiorentina ha disputato un buon primo tempo, oramai si è inserito. Europa? Atalanta e Napoli inizieranno dopo di noi e quindi avranno giorni in più di riposo. Noi invece non recupereremo perché giochiamo subito il 5 agosto“.